Prefeitura inicia recuperação da pavimentação na Avenida Mato Grosso

A Prefeitura de Campo Verde tem desenvolvido ações que visam revitalizar a malha viária da área urbana, realizando trabalho de recapeamento, fresagem e reconstrução da capa asfáltica em várias regiões da cidade.

Na manhã desta terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Obras iniciou o trabalho de reconstrução da pavimentação em um trecho de 200 metros da Avenida Mato Grosso, no Residencial Belvedere, entre as Avenidas Izidoro Gentilin e Pedro Garbugio.

De acordo com o secretário de Obras Fabiano Teruel, toda a camada asfáltica será retirada e construída uma nova. O trabalho vai proporcionar mais conforto, segurança e tranquilidade aos motoristas.

Fresagem – Outro importante trabalho de revitalização da malha viária está sendo realizado na Avenida Arnaldo Eckert, onde a Secretaria de Obras está fazendo a fresagem da capa asfáltica.

O trabalho consiste na retirada de uma camada que varia de 1 a 3 centímetros de pavimentação e aplicação de micropavimento. A fresagem, que elimina buracos e saliências, e dá maior durabilidade à pavimentação, será realizada entre as Avenidas Mato Grosso e Brasília.

Micropavimento – Nas ruas dos bairros Recanto do Bosque, Recanto do Bosque II e no Jupiara, a recuperação da camada asfáltica está sendo feita com a aplicação de micropavimento.

Iniciado no dia 15 de julho, o trabalho já contemplou todas as ruas do bairro Recanto do Boque II, onde o micropavimento foi aplicado em 19 mil metros quadrados, e parte dos bairros Jupiara e Recanto do Bosque I, onde serão recuperados 50 mil metros quadrados.