Prefeitura de Campo Verde entrega dois ônibus escolares para a Agrovila João Ponce de Arruda

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, da Secretária de Educação, Simoni Borges, e dos vereadores Silvio Eventos, Socorro dos Santos Souza, Janaina Nordestina, Professor Fábio Alves, Miguel de Paula, Gregório Dourado, Denival de Paula e Elton Tobiano, a Administração Municipal de Campo Verde fez na manhã desta segunda-feira (8) a entrega de dois ônibus escolares para a Comunidade da Agrovila João Ponce de Arruda.

Os veículos – um deles zero quilômetro, adquirido com recursos municipais e com capacidade para 44 passageiros – e outro seminovo, com 30 lugares e que já pertencia ao Município, vão atender os alunos da Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco.

“Estou muito feliz – eu falo em nome de todos. Tenho certeza que daqui para frente tudo vai ser melhor. Os alunos merecem essa melhoria no transporte”, enfatizou a diretora Marinalva Medeiros Silva Alves. “Eu agradeço o prefeito, a secretária de Educação, que fizeram grandes esforços para que isso acontecesse”, disse ela.

Meta cumprida – Secretária municipal de Educação, Simoni Borges salientou também que a entrega dos ônibus marca a presença da Administração Municipal junto à comunidade e destacou ainda que o repasse dos veículos é uma grande conquista para a comunidade escolar.

“Hoje nós estamos cumprindo mais uma meta da Secretaria, que era realmente resolver o problema do transporte escolar aqui na comunidade da Agrovila, que realmente, estava precisando”, ressaltou. “Com esses dois veículos nós estamos resolvendo grande parte desses problemas”, completou.

Simoni comentou também que a Administração Municipal está tendo dificuldades para atender a demanda do transporte escolar devido à demora na entrega dos veículos por parte das concessionárias em razão da grande demanda. “Mas assim que forem chegando os ônibus, nós vamos alocando-os de acordo com a necessidade das comunidades”, observou.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira ressaltou que a melhoria do transporte público escolar era uma demanda da comunidade, assim como a reforma do prédio da Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco, e que a entrega dos ônibus, resolve grande parte do problema

Alexandre salientou também que a Administração Municipal tem conhecimento das necessidades das outras comunidades e está trabalhando para cumprir as metas preestabelecida.

Reforma da Escola – Durante a entrega dos ônibus, o prefeito Alexandre Lopes anunciou à comunidade, que ainda nesta semana, será assinado o contrato para a realização das reformas da Escola Alice Barbosa Pacheco, obra aguardada pelos moradores da comunidade.

“Temos outros [sendo tratados] com a comunidade, mas nesse momento, a entrega dos ônibus, como também a reforma da escola, é a pauta da vez. Certamente estaremos trabalhando muito para honrar cada compromisso firmado com a comunidade. Sabemos das diversas necessidades que existem, mas, assim, dessa maneira, com um passo de cada vez, certamente a gente vai chegar ao objetivo proposto, uma vez combinado”, disse o gestor.

A Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco atende 275 alunos, da Educação Infantil, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).