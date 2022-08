Prefeito e primeira-dama são homenageados pela Polícia Militar

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes de Oliveira e a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social Rosilei Pereira Borges de Oliveira, foram agraciados na tarde desta quinta-feira (11) com a Moeda Honorífica da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

A cerimônia, realizada no auditório do Centro Empresarial de Campo Verde (Cemp), contou com a presença de diversas autoridades civis e militares. Entre elas, a vereadora Socorro dos Santos Souza, a secretária municipal de Apoio à Segurança Pública, Viviane Bernardino Ferreira, que também foi homenageada e do Coronel Fábio Luiz Bastos, comandante do 11º Comando Regional de Polícia Militar.

Também estavam presentes e receberam a horaria, os juízes Maria Lucia Prati, Caroline Schneider Guanaes Simões e André Barboza Guanaes Simões. Os promotores de Justiça Arivaldo Guimarães da Costa Júnior e Marcelo dos Santos Alves Correa também foram agraciados, além de vários militares da ativa.

De acordo com o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, tenente-coronel Anderson Luiz da Silva, a entrega da moeda é uma forma de reconhecimento aos homenageados pelo trabalho e ações desenvolvidas em favor da Segurança Pública.

“É algo gratificante”, disse o prefeito Alexandre Lopes sobre ser agraciado com a honraria. “Pois a gente percebe que as nossas ações no assunto Segurança Pública têm surtido efeito”, continuou. “E o principal de tudo isso é o resultado que nós e nossa equipe temos alcançado”, completou.

O prefeito salientou que, após a criação, da Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública, alguns assuntos ligados à Segurança Pública passaram a receber uma atenção que antes não tinham.