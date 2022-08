Ponto de inscrição do programa de aprendizagem técnica é instalado na prefeitura de Campo Verde

A partir desta segunda-feira (15.08), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) terá um ponto fixo na Prefeitura de Campo Verde, para receber inscrições do curso de manutenção de máquinas pesadas. O ponto físico fica instalado na Prefeitura durante toda a semana e as inscrições podem ser feitas até a sexta-feira (19.08).

O curso de manutenção de máquinas pesadas faz parte do programa de aprendizagem técnica que oferece aos estudantes uma capacitação com remuneração salarial de R$ 1.450,00 durante toda a formação, com carga horária de 3.118 horas, sendo 1.888 horas no Senai e 1.230 na empresa, no município de Campo Verde.

Ao todo são 25 vagas e os selecionados terão direito ao curso de modo gratuito com experiência profissional. Além da remuneração salarial, os estudantes recebem vale alimentação, seguro de vida, plano de saúde, transporte diário e alimentação no local.

Na avaliação do diretor regional do Senai MT, Carlos Braguini, a oportunidade dos jovens selecionados para a formação é única. Braguini também destaca a importância da dedicação de cada aluno para o sucesso profissional.

“Quem for selecionado para esse curso já iniciam o trabalho com instituições que vão dar a vocês sustentação para o resto da vida. A aprendizagem está ancorada pela Bom Futuro, o Senar e o Senai que são três instituições com marcas poderosas, fortes, posicionadas, de respeito. A oportunidade é única. Poucos jovens desse país têm condição de ao mesmo tempo que estuda ter uma remuneração sem precisar trabalhar”, reforça.

Mais informações podem ser encontradas por meio do telefone (66) 2101-5000 e no site: https://novidades.senaimt.ind.br/aprendizagem-tecnica-senar-senai#rd-text-kp8tbk0j . (Assessoria Senai)