Polícia cumpre prisões em MT de suspeitos de aplicar golpes pela internet em outros estados

Depois de fazer buscas e apreensões em abril deste ano, quando identificou quem recebia o dinheiro dos golpes, a Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) voltou a Cuiabá para prender os suspeitos de chefiarem a organização criminosa que fazia vítimas em São Paulo e outros estados do país.

De acordo com as investigações, os criminosos usavam plataformas digitais na internet clandestina (deep web) que fornecem vasto banco de dados pessoais para aplicar dois tipos de golpes: no WhatsApp, se passando por um familiar pedindo dinheiro, e o do anúncio de venda de mercadorias, principalmente carros.