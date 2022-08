Polícia cumpre 18 mandados de busca e apreensão contra roubos e furtos de celulares em Várzea Grande (MT)

Entre os itens apreendidos, estão três smartphones que foram furtados durante um show no estacionamento da Centro Universitário de Várzea Grande (Univag).

No estado, o número deste tipo de crime aumentou 44,2% entre 2020 e 2021, de acordo com dados do 16º Anuário de Segurança Pública.

De acordo com a delegada Elaine Fernandes de Souza, os criminosos aproveitam a aglomeração dos shows para subtrair os aparelhos eletrônicos sem que as vítimas percebam.

Outro caso ocorreu quando a vítima desceu do transporte coletivo no bairro Costa Verde e seguia em direção à casa dele, quando foi parado por um suspeito armado, que levou o celular da vítima avaliado em R$ 2 mil.