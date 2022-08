PF: detido tinha “acervo gigante” de sexo explicito com crianças

Do: MidiaNews

Homem foi preso nesta terça-feira (23) em Barra do Garças após polícia encontrar material ilícito

O homem preso em flagrante pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (23), em Barra do Garças, tinha um “grande acervo” de material pornográfico infantil. A informação é do delegado Mário Sérgio de Oliveira, responsável pelas investigações.

Inicialmente foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra o homem, que não teve a identidade revelada. Depois, quando os policiais encontraram o material ilícito, realizaram a prisão em flagrante.

Segundo Oliveira, o material encontrado com ele continha sexo explicito com crianças que aparentavam ter menos de 7 anos.

“Conseguimos localizar no celular que esse suspeito portava um grande acervo de material ilícito. São vídeos contendo cenas de sexo explicito com crianças, a maioria, aparentemente, com idade inferior a 7 anos”, afirmou.

As investigações tiveram início em São Paulo, depois que o homem compartilhou o conteúdo na rede mundial de computadores.

Tanto o armazenamento quanto o compartilhamento desse tipo de material é crime. Depois de preso, o investigado segue à disposição da Justiça.