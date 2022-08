Participantes de curso recebem certificados durante Encontro Municipal de Vigilância Sanitária

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde entregou na tarde desta sexta-feira (5), a entrega do certificado de conclusão do Curso “Boas práticas na manipulação de alimentos”, que teve início em abril e foi promovido pela Vigilância Sanitária em Parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A entrega dos certificados aconteceu durante a realização do 1º Encontro Municipal de Vigilância Sanitária, realizado no Auditório do Centro Empresarial de Campo Verde e que contou com a presença de comerciantes, trabalhadores do comércio e servidores de várias secretarias municipais.

Durante o encontro foram ministradas as seguintes palestras: “Doenças transmitidas através dos alimentos”, pelo médico Aleixo Neto; “Introdução ao serviço de Vigilância Sanitária”, com o fiscal sanitário Gabriel Ferreira, e “Vigilância Alimentar”, com a nutricionista Ingrid Fornari. Ao final do encontro, foram sorteados brindes entre os participantes.

A secretária municipal de Saúde e vice-prefeita, Edna Queiroz, falou sobre a importância da realização de eventos dessa natureza, que, segundo ela, fomenta a promoção de saúde. “Nós vemos a vigilância sanitárias, às vezes, como órgão só fiscalizador, ela é também, mas, além disso, ela zela pelo bem-estar, pela saúde”, enfatizou.

A Secretária também destacou a realização do curso, que classificou como um grande ganho. “Com isso nós entregamos mais qualidade para a população, mais conhecimento, mais capacitação e mais qualidade em saúde para a população”, frisou.

Gerente de Vigilância em Saúde, Cristiane Simões também destacou o ganho proporcionado pelo curso de Manipulação de Alimentos e pelo Encontro de Vigilância Sanitária. “O ganho com esse tipo de evento seria a segurança e higiene na manipulação dos alimentes e, consequentemente, mais saúde para a população”, observou. O prefeito Alexandre Lopes e a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Rosilei Pereira Borges de Oliveira, prestigiaram o Encontro.