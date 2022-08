Participação de Campo Verde na Febratex tem avalição positiva

Campo Verde participou entre os dias 23 e 26 de agosto, da Feira Brasileira da Indústria Têxtil (Febratex), realizada em Blumenau (SC), que contou com a participação de mais de 3 mil expositores ligados a diversos segmentos da cadeia têxtil e recebeu um público estimado pelos organizadores em mais de 50 mil pessoas. O evento é considerado o maior do gênero na América Latina.

Campo Verde foi o único município a participar da Feira, que é um ambiente propício para a prospecção de investimentos voltados ao setor têxtil. Essa participação foi destacada por lideranças do setor e avaliada como positiva. “Isso é muito importante para o desenvolvimento da industrialização, da agregação de valores e da geração de empregos no estado. Parabéns”, destacou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Cesar Miranda.

O estande de Campo Verde da Febratex foi visitado por um grande número de pessoas durante os quatro dias do evento. Muitos afirmaram já ter conhecimento sobre o município, enquanto outros se surpreenderam com as informações sobre o potencial da cidade no segmento têxtil.

“Essa missão mostra todos os atrativos que existem para investimentos no município, pois mostra aos investidores, os espaços novos que se abrem para transformar uma matéria-prima tão nobre como o algodão num produto têxtil que pode atingir o mercado local e o mercado mundial”, observou o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), Fernando Valente. “Então, é uma iniciativa relevante e que vai trazer muitos resultados para o Estado de Mato Grosso, para Campo Verde e para a sociedade mato-grossense”, completou.

Luiz Pacheco, presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado de São Paulo, enfatizou a qualidade do algodão produzido em Campo Verde, que é um dos melhores do Brasil, e parabenizou a iniciativa do município em participar da Febratex. “E naquilo que o município de Campo Verde, e o Mato Grosso precisar, visando a integração da nossa cadeia produtiva, do nosso setor têxtil, nós estaremos à disposição”, garantiu.

O prefeito Alexandre Lopes, que acompanhou a comitiva de Campo Verde na Febratex, enfatizou que o evento serviu para mostrar toda a grandeza do setor têxtil do Município e prospectar novos investimentos, pois proporcionou o contato direto com empresários de vários segmentos ligados à indústria têxtil. “Nós estamos em um município que produz muito algodão, muita pluma e há a necessidade da verticalização. Esse é o grande desafio nosso enquanto gestor municipal”, disse o prefeito.

Ele enfatizou também que com a participação no evento, a Administração Municipal está fazendo com que o nome e as potencialidades da cidade fossem mostrados para o Brasil e para o mundo. “Principalmente nessa área tão importante para nós, que é a indústria têxtil e todo seu segmento”, ressaltou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares, também avaliou positivamente a participação de Campo Verde na Febratex, que, de acordo com ele, trouxe novidades nesta edição. E a participação do Município de Campo Verde, demonstrando todo seu potencial, tanto na produção do algodão quanto no seu beneficiamento e na sua industrialização, foi uma delas.

“E nós fizemos diversos contatos com indústrias, com tecelagens, com diversos segmentos da cadeia do algodão, do setor têxtil, e temos certeza que esses contatos vão, daqui pra frente, trazer novos investimentos, mais empresas e mais renda para o nosso município”, disse Henrique. “É uma semente que se planta e que certamente germinará. Não tenho dúvidas”, comentou o prefeito Alexandre Lopes, que parabenizou o secretário e a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por terem projetado o nome de Campo Verde na Febratex.