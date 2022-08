“Ouvi gritos e achei que era alguém passando mal”, diz testemunha de assassinato em Primavera do Leste (MT)

A médica, Jaqueline Matos da Croce, de 31 anos, está grávida de cinco meses e foi atingida no abdômen. O estado de saúde dela é considerado estável, segundo a Prefeitura. Ela está na UTI.

Um homem com indícios de surto psicótico feriu com uma faca uma médica e uma agente comunitária de saúde na unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro São José. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (25).