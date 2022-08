Ossada humana é encontrada na Rodovia dos Imigrantes em VG

Do: MidiaNews

Pessoas viram e acionaram a Polícia no local, na tarde de quarta-feira (24); não se sabe identidade

Uma ossada humana foi encontrada na tarde de quarta-feira (24) na movimentada Rodovia dos Imigrantes, próximo ao Trevo do Lagarto, em Várzea Grande.

Segundo a Polícia Civil, até o momento, o esqueleto não foi identificado, nem ao mesmo o sexo da vítima.

Os indícios no local indicam se tratar de uma mulher, uma vez que abaixo do crânio foi encontrada restos de uma blusa listrada, um sutiã com estampa de onça e uma calcinha de renda, possivelmente na cor bege.

No local onde a ossada foi encontrada, havia sinais de queimada recente.

A Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) esteve no local e recolheu os restos mortais. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está a frente do caso.