Operação para reprimir venda ilegal de remédios estrangeiros é deflagrada pela PF em MT

São cumpridos três mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Várzea Grande, na região metropolitana da capital.

A operação é uma atuação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Vigilância Sanitária de Cuiabá.

As investigações tiveram início com uma apreensão, no Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS), de várias caixas de medicamento de origem argentina, contendo o princípio ativo ‘Neostigmina’, desacompanhadas de documentação que comprove a sua entrada regular no território nacional.