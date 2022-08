Operação em Colíder – PF mira pedófilo que compartilhou foto de criança na “Darkweb”

Do: MidiaNews

Fotos de menor nua foram divulgadas em várias partes do mundo, segundo investigações da Polícia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (16), a Operação Isis, contra o crime de pedofilia em Mato Grosso.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Colíder, expedido pelo juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop.

De acordo com as investigações, imagens e vídeos contendo cenas de nudez de uma criança de 11 onze anos foram compartilhadas na chamada “Darkweb”, em diversas partes do mundo.

A “Darkweb” refere-se a servidores de rede disponíveis na Internet, acessíveis somente através de ferramentas, configurações ou autorizações específicas que dificultam a identificação de quem publica os conteúdos na rede.

Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação é não só identificar e prender os responsáveis pela elaboração do material e por seu comércio e compartilhamento, mas também proteger crianças vítimas que, eventualmente, encontrem-se em situação de extrema vulnerabilidade.

Os crimes investigados estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas somadas superam 10 anos de reclusão.