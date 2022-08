Operação cumpre prisão de 22 integrantes de facções criminosas em MT

Durante as investigações foi identificado que na região centro-norte do estado estaria ocorrendo uma guerra entre uma facção criminosa e uma parte do grupo pelo controle na venda de drogas, principalmente, em Sorriso, o que provocou um aumento exponencial em homicídios no município.

Foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e, com um complexo trabalho de investigação e de inteligência, as equipes identificaram os líderes das facções na região, inclusive, de dentro do sistema penitenciário, bem como outros integrantes responsáveis por promover homicídios, torturas, tráfico de drogas, entre outros crimes graves.