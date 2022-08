Operação contra fraudes em contas bancárias cumpre mandados em MT

Em Mato Grosso, os ordens judiciciais estão sendo cumpridas em Cuiabá e Cáceres, a 220 km da capital, onde um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele tinha aproximadamente 3 kg de cocaína – 2 kg escondidos em um sofá e 1 kg dentro de uma caixa de descarga.

A PF atua também na Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Os crimes investigados são associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica. As penas podem somar mais de 20 anos de prisão.