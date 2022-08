Obras de pavimentação avançam no 14 de Agosto

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciadas há pouco menos de 15 dias, as obras de pavimentação asfáltica no Assentamento 14 de Agosto, estão avançando de acordo com a programação. Hoje (5), foi feita a imprimação, que é a impermeabilização do solo com um produto especial, para em seguida ser aplicada a capa asfáltica.

Os investimentos em infraestrutura que estão sendo feitos no Assentamento, que contemplam também a implantação de uma academia de ginástica ao ar livre, um parquinho infantil e a construção de um novo posto de saúde da família, estão sendo feitos com recursos próprios do Município.

Também será implantada uma rua pavimentada ligando a estrada principal do Assentamento – que está sendo asfaltada num trecho de 910 metros de extensão -, ao Salão Comunitário da Comunidade. No total serão pavimentados mais de 9 mil metros quadrados.

De acordo com o secretário de Obras e Viação, Fabiano Teruel, a previsão é que a pavimentação seja concluída na próxima semana. “O que nós queremos com essas obras, é levar mais qualidade vida aos moradores do Assentamento 14 de Agosto”, enfatizou o prefeito Alexandre Lopes.