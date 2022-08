NOVIDADE NO CUIABÁ – Esperança na frente, Deyverson diz que não faz diferença sozinho

Do: MidiaNews

Ex-Palmeiras foi apresentado nesta quinta-feira pelo Dourado; estreia deve ser na semana que vem

Contratado com a missão de suprir a ineficiência do ataque do Cuiabá – atualmente o pior da Série A do Brasileirão -, o centroavante Deyverson foi apresentado na tarde de quinta-feira (4) pelo Dourado.

O jogador, que foi o herói do Palmeiras na Final da Libertadores de 2021 – fazendo o gol da vitória contra o Flamengo –, afirmou que chega para ajudar o clube a permanecer na elite do futebol nacional, mas que não fará a diferença sozinho.

“Eu chego para poder ajudar, mas não vou fazer a diferença sozinho. Ninguém faz diferença sozinho. Para eu poder fazer a diferença, eu dependo dos meus companheiros, da torcida”, disse.

“Espero poder acrescentar, ajudar o grupo a sair dessa fase. Nós não merecemos estar nessa fase, porque o Cuiabá tem um grupo muito qualificado, muito bom, de jogadores experientes”, acrescentou.

O centroavante realçou que o ataque depende de todo grupo para poder funcionar.

“Não coloco isso [ataque] como um aspecto ruim do grupo, porque o ataque não joga sozinho, o ataque depende de todo o grupo. O grupo é um conjunto. Para bola chegar até o ataque, tem que passar por todo o conjunto”, declarou.

Deyverson também não projetou uma meta de gols, mas garantiu que o torcedor pode esperar entrega dentro de campo.

“Nunca fui um cara de prometer gols, sempre de prometer muito trabalho, muita força de vontade, união com o grupo e humildade para buscar meu espaço”, disse.

Sem entrar em campo oficialmente há mais três meses, o atacante afirmou estar 95% fisicamente.

O atleta já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Nacional de Futebol (CBF) e a expectativa é que faça sua estreia pelo Cuiabá diante do Juventude, no próximo sábado (13), na Arena Pantanal.

“Eu sou um cara inquieto, então não consegui ficar parado. Eu não parei totalmente nesses três meses. Tive um mês de férias e praticamente dois meses treinando para chegar aqui bem. Não estou 100%, mas estou 95%, falta 5%. Mas eu tenho certeza que contra o Juventude eu posso estar 100% para entrar nesse jogo e ajudar meus companheiros”, finalizou.