Na Amazônia, 74% dos focos de calor são em MT; ‘Estado tem tendência de desmatar e usar fogo para limpar áreas’, diz ICV

Se comparado com o ano passado, no mesmo período, houve um aumento de 6%.

Conforme o coordenador de inteligência territorial do ICV, Vinicius Silgueiro, a Amazônia é o bioma mais atingido, seguido pelo Cerrado.

“O bioma da Amazônia tem sido o mais atingido no estado, sendo responsável por 74% dos focos de calor. Mesmo que o fogo tenha sido colocado em área aberta e de pastagem, pelo tempo seco e pelas condições do vento e baixa umidade, se propaga também para dentro da floresta”, disse.

“Esse período de seca é a época que quem fez a queimada durante o período chuvoso aproveita para colocar fogo porque as condições são mais propícias, como a queima de forma rápida”, contou.

Já o bioma do Pantanal está sofrendo menos, conforme o relatório. O motivo, segundo o ICV, é a quantidade de queimadas nos últimos anos e as ações de organizações, como as brigadas comunitárias que conseguiram diminuir os impactos neste ano.