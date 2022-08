Mutirão da Tarifa de Água Social começou nesta segunda e vai até sexta-feira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Em parceria com a Águas de Campo Verde, a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou nesta segunda-feira (1), o Mutirão de Cadastramento da Tarifa Social de Água. Realizado no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), o mutirão vai até a próxima sexta-feira (5).

Para poder se cadastrar no Programa, que proporciona descontos que vão de 20% a 40% na conta mensal, o consumidor deve preencher alguns requisitos, como: Residir ou ser proprietário de um único imóvel, não possuir débito com concessionária do serviço de abastecimento de água, comprovar renda por integrante da família de até meio salário mínimo mensal (obrigatório apresentar o comprovante de renda), ser consumidor monofásico de energia elétrica, não ter consumido mais que 220 kw/h nos últimos seis meses e comparecer anualmente na loja de atendimento da Águas de Campo Verde para renovar o cadastro.

O consumidor Thiago da Silva foi um dos que aproveitaram a manhã desta segunda-feira para resolver algumas pendências que tinha com a águas de Campo Verde e destacou a iniciativa da empresa em fazer parceria com a Assistência Social. “A vantagem é que a gente tem a possibilidade de estar quitando nossa conta ou até mesmo parcelando o débito”, disse ele. “ Isso é muito bom”, completou ele.

Além do mutirão para o cadastramento no Programa Tarifa de Água Social, que está sendo realizado no Centro de Referência em Assistência Social, no bairro São Lourenço, o consumidor pode se cadastrar também na loja de atendimento da águas de Campo Verde, bastando para isso apresentar os documentos exigidos.

Primeira-dama e secretária de Assistência Social Rosilei Pereira Borges de Oliveira (foto), também destacou a realização do mutirão, que classificou como uma importante ferramenta tanto para as famílias que querem regularizar seus débitos com a água de Campo Verde, como para aquelas que têm direito à Tarifa Social. “Nosso objetivo é estarmos junto com as famílias, observando as suas necessidades”, ressaltou.

Rosilei destacou que é grande o número de famílias com pendência junto à Concessionária de Água e Esgoto ou que têm direito à tarifa social que procuram a Secretaria de Assistência Social. “Então nós estamos aqui hoje para ajudar essas famílias, disponibilizando esse atendimento e aproveito para convidar a todos que venham, seja qual for a sua demanda com a Águas de Campo Verde, que você venha, busque seu atendimento para que você consiga seus descontos e que consiga até a tarifa social”, disse ela.