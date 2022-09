Mulheres vão às ruas pela conscientização contra a violência doméstica

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um grupo de mulheres – e alguns homens, foi para as ruas em Campo Verde para chamar a atenção sobre a conscientização contra a violência doméstica e contra a mulher. A caminhada, que fez parte das ações da campanha “Agosto Lilás”, foi promovida pela secretaria municipal de Assistência Social, pela Secretaria Integrada de Apoio à Segurança e contou com o apoio das polícias civil e militar.

Com faixas, balões e roupas na cor lilás, o grupo se concentrou em frente à sede da secretaria municipal de Assistência Social, no bairro São Lourenço e em seguida seguiu pela Avenida São Lourenço até a Avenida Brasil, região central da cidade, onde, em frente à Praça São João Paulo II, foi feita uma concentração com distribuição de panfletos aos motoristas e pedestres que passavam pelo local.

A mobilização, de acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Rosilei Pereira Borges de Oliveira, representa a força da mulher campo-verdense e um “não” a violência contra a mulher.

“Hoje é um dia de alegria para todos nós, onde nós nos unimos para dizer que estamos atentas e conscientizar a nossa população e todas as mulheres para que não se calem, para que denunciem, façam valer a Lei Maria da Penha, que está aí para nos defender, para nos ajudar”, comentou.

A secretária também destacou a integração dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na luta pela conscientização e pelo fim da violência contra a mulher.

Viviane Bernadino Ferreira, secretária municipal de Apoio à Segurança, ressaltou que as ações de conscientização e apoio às mulheres vítimas de violência doméstica não se limitam somente ao mês de agosto, mas se estendem por todo o ano.

Ela enfatizou que os casos de violência devem ser denunciados por meio do disque 100, disque 180, pelo telefone da Patrulha Maria da Penha, (66) 99606-9190, ou diretamente na Polícia Civil.

Para a vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Edna Queiroz, a campanha “Agosto Lilás” representa um avanço no combate à violência doméstica e contra a mulher. “Esse tema é bastante delicado ainda. Às vezes [a violência] está acontecendo do nosso lado e nem sempre a gente desperta. Então, mais do que uma caminhada, é realmente um alerta contra a violência feminina”, disse ela.

Logo mais à noite, a partir das 19 horas e também como parte das ações de encerramento da campanha “Agosto Lilás”, será encenada a peça “Confeitar”, pelo Grupo Gambiarra, formado por alunos das escolinhas do Departamento de Cultura e que tem em sua temática a violência doméstica. A apresentação será no auditório do Centro Empresarial. Na oportunidade, as secretarias envolvidas nas ações do “Agosto Lilás” entregarão certificados às empresas de Campo Verde que aderiram à campanha.