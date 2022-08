MTs-244 e 140: Um novo corredor de desenvolvimento

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A pavimentação da MT-244, ligando a BR-70 a MT-140, obra que já está concluída, e o asfaltamento da MT-140 entre Campo Verde e Nova Mutum, passando por Nova Brasilândia, Planalto da Serra e Santa Rita do Trivelato, obra que está em andamento, vai dar um novo impulso de desenvolvimento a uma das regiões com um dos maiores potenciais de produção de grãos e pluma do estado de Mato Grosso, impactando positivamente nos mais diversos segmentos econômicos.

A pavimentação da MT-244, que tem início no município de Campo Verde, a pouco mais de 10 quilômetros da área urbana, e se conecta com a MT-140, nas proximidades de Nova Brasilândia, rodovia que segue em direção a Planalto da Serra, Santa Rita do Trivelato e Nova Mutum, onde ainda está sendo pavimentado um trecho de cerca de 100 quilômetros, criou uma nova rota para o deslocamento de cargas e de passageiros.

“Essa importante rodovia vai beneficiar não só o escoamento da produção agrícola, como ofertará qualidade no transporte de estudantes, pacientes e trabalhadores”, observou o prefeito de Campo Verde Alexandre Lopes de Oliveira.

A nova rota vai reduzir a distância entre o médio-norte mato-grossense, onde também é forte a produção de grãos e pluma, e o Sul do Estado, região onde está localizado um dos terminais da Rumo Logística, que liga o Mato Grosso ao porto de Santos por meio de linha férrea.

A conclusão da pavimentação da MT-140 e a construção da Ferrovia Estadual Senador Vicente Vuolo, que ligará Rondonópolis a Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, terão grande importância na movimentação de cargas para embarques no terminal ferroviário previsto para ser construído na região entre Campo Verde, Primavera do Leste e Nova Brasilândia, o que também será de grande importância para a economia regional.

E com a conclusão da pavimentação das rodovias e a implantação dos trilhos da ferrovia, Campo Verde, que além das MT-244 e 140, é servido também pelas MT´s-344 e 251, e pela BR-070, se tornará um dos maiores entroncamentos rodoferroviários do Centro-Oeste Brasileiro, para onde deverá convergir grande parte do fluxo de veículos de carga que trafegam pelas BR´s 163 e 364 em direção ao terminal ferroviário de Rondonópolis e aos portos da região Sul do Brasil. “Sem sombra de dúvidas, será um grande ganho para a economia do nosso município e vai movimentar diversos segmentos, aumentado a geração de emprego e renda”, destaca o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.