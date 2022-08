MT é o primeiro estado no ranking de produção agropecuária do país, diz Ministério da Agricultura

Por g1 MT

Mato Grosso é o primeiro estado no ranking de produção agropecuária, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) estimado para este ano no estado é de R$ 224,81 bilhões.

O montante é o 7,66% superior ao obtido no ano passado, que foi de R$ 208,81 bilhões.

O estado produziu 18,2% do VPB nacional e está em primeiro no ranking. Em segundo lugar está o Paraná, com 11,9%; em terceiro, São Paulo, com 11,6% e Minas Gerais, com 11,4%.

Os dados foram divulgados pelo Mapa e têm como base as projeções de safras divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em agosto.

As maiores contribuições para o resultado do estado vieram da soja, milho, algodão e da carne bovina. Somente a bovinocultura representou o montante de R$ 26,6 bilhões do VPB nacional.

O que é o VBP?