Motorista suspeito de dirigir alcoolizado na contramão atropela motociclista em cruzamento em MT

Um homem suspeito de dirigir sob efeito de álcool atropelou um motociclista e a garupa, nesse sábado (20), no cruzamento das avenidas Amazonas e Rio Branco, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. O motorista seguia na contramão quando atropelou as vítimas.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito havia batido em um outro veículo em algumas quadras antes do atropelamento e fugiu do local. Quando seguiu na Avenida Rio Branco na contramão, não respeitou o cruzamento e atingiu as vítimas.