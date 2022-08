Motorista perde controle, tomba caminhão e tem braço esmagado

Do: MidiaNews

Acidente aconteceu assim que ele passou por uma curva na BR-158, em Barra do Garças

Um motorista, de identidade não revelada, ficou gravemente ferido após tombar a carreta que dirigia na BR-158, em Barra do Garças (distante a 543 km de Cuiabá), na manhã de terça-feira (23). Com o impacto, o homem teve um dos braços esmagado.

De acordo com a imprensa local, o episódio aconteceu no km 28 da radovia, próximo ao Assentamento Serra Verde. O motorista dirigia uma carreta carregada de algodão quando aconteceu o acidente.

Ele teria perdido a direção do veículo ao passar por uma curva. Como estava sem cinto de segurança, acabou sendo jogado para o lado do passageiro. O braço dele ficou preso e acabou sendo esmagado pelo peso da carreta.

O veículo ficou de lado e a carga espalhada na pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e ajudaram no resgate do homem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu para auxiliar.

Depois de socorrido, ele foi encaminhado ao Hospital do Município. O seu estado de saúde não foi divulgado. As circunstâncias do acidente serão investigadas.