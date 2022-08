Morte de técnico que fez sinal com mãos causa revolta e comoção

Do: MidiaNews

Jonatan Parpinelli foi morto com três tiros após membros do CV acharem que ele fazia parte do PCC

Familiares, amigos e até mesmo desconhecidos estão revoltados com a morte por motivo banal do técnico em agropecuária Jonatan Roberto Garcia Parpinelli, de 36 anos.

O homicídio foi motivado por ele fazer o sinal de “três” com as mãos enquanto tirava uma foto durante um baile funk no último domingo (14), em Diamantino. O símbolo é característico da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), que Jonatan fez de forma inocente.

Membros da facção rival Comando Vermelho (CV) estavam no mesmo camarote que Jonatan e o amigo, presenciaram a cena e deduziram que ele seria do PCC.

Segundo o delegado Marcos Bruzzi, que coordena as investigações, Jonatan não tinha e nem teve relação alguma com nenhuma facção criminosa.

“Esse sinal [de três] foi interpretado por membros do Comando Vermelho como sendo de uma facção rival, momento que começou a confusão generalizada nesse camarote”, explicou.

Jonatan foi morto do lado de fora do barracão, depois da briga ter sido contida pelos seguranças do evento.

Nas redes sociais a morte do técnico causou revolta: “Às vezes o cara nem sabe o que significa isso. Eu mesma nem sabia. Credo! Esse mundo anda torto mesmo”, dizia uma das publicações.

Outra, em que a pessoa alegava também não saber que aquele seria o símbolo do PCC, afirmou: “Eu morreria fácil”.

Uma amiga compartilhou a foto que motivou o crime e disse: “Era só uma pose para a foto, isso não significa nada”.

“Meu Deus, eu achava que era um símbolo de paz e amor”, publicou. “Um simples gesto já é sentença de morte”.

Por amigos, muitos deles de longa data, o rapaz foi descrito como uma pessoa do bem, trabalhadora.

“Infelizmente mais uma pessoa do bem que não tinha nenhum vínculo com facções, nem com crime. Apenas um gesto numa foto e fizeram essa maldade. Saudades, meu mano. Vai ficar no coração e nas memórias nossa amizade”, dizia uma das mensagens.

“Covardia Jonatan era uma pessoa de bem”.

De acordo com Bruzzi, as investigações estão avançadas e alguns dos suspeitos já foram identificados. Quando individualizada a participação de cada um deles, os criminosos responderam por homicídio qualificado por motivo fútil.