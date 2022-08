Menino de 3 anos morre após tropeçar em churrasqueira enquanto brincava e sofrer queimaduras em MT

O acidente aconteceu, no Bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop, a 503 km da capital, mas devido a gravidade das queimaduras, Nycollas Joaquim Cardoso de Oliveira foi transferido nessa segunda de avião para a capital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

O disco da chapa com carne caiu no chão, entrando em contato com um galão de combustível, que explodiu. O local pegou fogo em seguida. As chamas atingiram a criança e a mãe dela, de 22 anos. A mãe foi internada com queimaduras, mas já recebeu alta.