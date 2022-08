Marido enforca e dá facada na cabeça da esposa e foge em Canarana

Do: MidiaNews

A mulher foi surpreendida após um sobrinho do suspeito deixar a residência

Uma mulher de 51 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na madrugada de segunda-feira (15), em Canarana (distante a 604 km de Cuiabá). O principal suspeito de ter cometido o crime é o marido dela, que está foragido.

Conforme o boletim de ocorrência, foi o filho da mulher quem procurou a Polícia para denunciar o crime, quando a mãe já estava internada em um hospital do Município.

Os militares se deslocaram à unidade hospitalar, e, lá, a mulher relatou que já era mais de 00h quando chegou à residência com um sobrinho do suspeito.

Quando o rapaz foi embora, a mulher foi surpreendida e agredida pelo homem, que ainda a enforcou. Depois, a golpeou na cabeça.

A mulher gritou pelo filho, que, quando saiu, viu o agressor correndo. Ele ainda tentou ir atrás do homem, mas sem sucesso.

Uma testemunha ajudou no resgate da vítima, que está internada no Hospital Municipal, com lesões na cabeça provocadas por uma faca. A moto do agressor foi apreendida perto da casa da mulher.

Rondas foram realizadas pela cidade, mas sem sucesso. O caso está sob os cuidados da Polícia Civil.