Mais de um ano depois – Mototaxista é preso pelo sumiço de cabeleireira trans em MT

Do: MidiaNews

Samantha Armando, de 28 anos, desapareceu em junho de 2021 ao sair do trabalho

Um mototaxista de 40 anos, suspeito de envolvimento no desaparecimento da cabeleireira Samantha Armando Lima da Silva, de 28, foi preso nesta terça-feira (23) em Alta Floresta. A cabeleireira foi vista pela última vez com ele, após contratar os seus serviços.

Samantha é uma mulher trans que desapareceu no dia 8 de junho de 2021, em Cáceres, após sair do trabalho. Ela pegou o mototaxi com destino à comunidade do Facão, mas nunca chegou ao destino.

Ele teve o mandado de prisão temporária cumprido pela Polícia Civil, com apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta.

Desde que o desaparecimento de Samantha foi comunicado às autoridades, a Polícia vinha investigando o caso e constatou que o mototaxista foi a última pessoa com quem ela foi vista.

Ele foi identificado e teve o mandado de prisão temporária decretado pela Justiça. Desde então, era considerado foragido.

A Polícia Civil descobriu que ele estava morando há três meses em Alta Floresta, trabalhando como pintor.

Ainda em Alta Floresta, ele foi interrogado pela delegada da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres, Paula Gomes Araújo.

O investigado ficou em silêncio e preferiu não colaborar com as investigações.

“Ele passará por audiência de custódia e posteriormente aguardará decisão da Vara Criminal de Cáceres para ser recambiado para o município”, disse a delegada.

As investigações seguem em andamento, para identificar e prender outros envolvidos no desaparecimento de Samantha.