Mãe que deu à luz em casa em Cuiabá espera há dois meses por teste de maternidade

Amanda Coelho de Jesus, de 23 anos, mora em Cuiabá e espera há dois meses por um teste de maternidade. A jovem teve a bebê em casa sem saber que estava grávida e, por isso, precisa provar que é a mãe da criança. Mas ela não possui recursos financeiros para realizar o teste de DNA e solicitou o exame na Justiça.

Ela recorreu ao Ministério Público, que solicitou a realização do exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Justiça acatou e enviou o pedido à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital para que eles realizassem o exame. Essa determinação foi encaminhada no dia 13 de junho e, até o momento, a secretaria não respondeu.

A mãe da criança relatou que espera ansiosa pela realização do exame, pois até o momento, a bebê não pôde ser registrada por não ter a comprovação da maternidade.

“A Ani está com quatro meses, conseguiu tomar as vacinas, mas até agora não tem documento nenhum. A Infância e Juventude ficou de trazer uma intimação para a realização do exame, mas até agora nada. A gente liga, mas eles não têm muitas respostas” explicou.