Justiça nega remédio mais caro do mundo a bebê de Várzea Grande (MT)

A família mora em Várzea Grande, na região metropolitana da capital.

O tratamento capaz de reverter a progressão da doença é chamado de Zolgensma, produzido nos Estados Unidos. Esse medicamento atua diretamente no DNA, transportando o gene que o paciente necessita para as células da medula espinhal. O peso da criança pode influenciar na dosagem do remédio.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso só para crianças com caso grave da doença e com menos de 2 anos, que é o quadro atual do bebê Henry.