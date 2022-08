Juiz determina prescrição e arquiva processo contra tenente Ledur pela morte de aluno em treinamento

Porém, desde o recebimento da denúncia, no dia 27 de julho de 2017, até a publicação da sentença, no dia 17 de agosto de 2022, passaram-se mais de quatro anos, o que fez com que o caso prescrevesse, de acordo com o magistrado.

Ao g1, a defesa da família, o advogado Júlio César Lopes, disse que a extinção da pena só aumenta a sensação de impunidade.

“[A prescrição] não a absolve muito menos a inocenta, apenas atesta a falência estatal que não foi capaz de impedir tamanha atrocidade, não conseguiu apurar e julgá-la no devido tempo, muito menos conseguiu executar a merecida pena. Rodrigo Claro e sua família foram os únicos penalizados”, disse.