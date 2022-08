Inéditas movimentam a 2ª noite do Fesccam

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O 27º Festival da Canção de Campo Verde (Fesccam), continuou na noite de quarta-feira com a categoria Música Inédita. 20 intérpretes subiram ao palco e animaram a plateia com muita criatividade e talento.

Quatro deles se classificaram para a final, que será disputada no próximo sábado (6). Este ano, a edição do festival está sendo realizada em frente ao Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini, em um espaço montado exclusivamente para o evento.

A premiação para a categoria é: R$ 4 mil para o primeiro colocado, R$ 2,3 para o segundo, R$ 1,2 mil para o terceiro e R$ 900 para o quarto lugar, além de troféu. Os classificados para a final foram: Branco Barros (Cuiabá) com “Quando a Guerra Acabar, Edilson Santos (Santa Te

rezinha),com Palhoça, Luth Peixoto (Cuiabá), com “Do lado do amor” e Paulo Monarco, (Chapada dos Guimarães), com “Sobresonho”. Rui Terra,

de Campo Verde, com “Metamorfose das núvens”, foi o destaque local e concorre ao prêmio especial de R$ 1 mil.

MPB – A noite desta quinta-feira (4), será da categoria MPB. As apresentações começam as 19h00. 33 intérpretes sobem ao palco na busca pela classificação para a final.