Homem que atropelou vendedor responde por dois homicídios

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (26). Imagens registradas por testemunhas mostram quando a caminhonete avança em direção à vítima, que morreu no local.

Pessoas que estavam no local informaram que ele dirigia sob efeito de álcool. A polícia investiga.

O motorista compareceu à delegacia no dia seguinte. De acordo com a polícia, ele se manteve em silêncio, mas foi preso ainda no sábado, quando uma ordem foi expedida pela Justiça.