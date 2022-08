Homem morre em acidente na BR-163, em Guarantã do Norte (MT)

Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a vítima transitava com a caminhonete pela rodovia, quando invadiu a pista contrária e bateu. O homem ficou preso nas ferragens e morreu no local.

Jesuildo havia feito aniversário no dia anterior ao acidente.

A BR-163 é popularmente chamada de “Rodovia da Morte” por ser uma das vias mais movimentadas e com o fluxo formado por caminhões e carretas. De acordo com a Polícia Federal, somente nos últimos cinco anos, cerca de 350 pessoas morreram na via.