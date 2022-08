Homem cai em córrego, não consegue quebrar vidro e morre

Do: MidiaNews

Ele teria saído de uma festa, e depois perdeu o controle do GM Celta

Um homem ainda não identificado morreu na madrugada desde domingo (14) após o carro em que estava cair em um córrego na zona rural de Lucas do Rio Verde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7 horas por uma pessoa que fazia caminhada e percebeu o veículo na água.

De acordo com o site Cenário MT, o homem teria saído de uma festa e, em determinado momento, perdeu o controle do GM Celta preto que dirigia e caiu no córrego, ficando com as rodas para cima.

A vítima foi encontrada no banco traseiro do veículo com uma chave de roda na mão, indicando que ele tentou quebrar o vidro do veículo para escapar, sem sucesso.

Em entrevista ao Cenário MT, o sargento do Corpo de Bombeiros Kleidiane Ferreira afirmou que sua equipe tentou abrir a porta do veículo para resgatar o homem, mas isso não foi possível por causa da pressão da água.

O carro então foi içado por um guincho. Somente com Celta na superficie é que foi possível retirar o corpo da vítima.

“Após isso a gente constatou o corpo do rapaz no banco traseiro do veículo, não sendo possível precisar informações deste rapaz, identificação, haja vista não ter nenhum documento dentro do veículo”, informou o sargento.

“A gente consegue visualizar que ele tentou sair pelo vidro traseiro. Tanto é que a gente conseguiu identificar uma chave de roda no banco traseiro, junto a mão dele. Ele tentou sair, mas infelizmente não conseguiu”, explicou.