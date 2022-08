Guerra no interior – Secretário defende mudar a Constituição para combater facções

Do: MidiaNews

Alexandre Bustamante, da Segurança Pública, pede alteração na legislação brasileira

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, afirmou que a legislação brasileira facilita a atuação de facções criminosas. Ele defende, inclusive, uma mudança na Constituição, assegurando mais direitos aos cidadãos de bem.

A declaração foi dada após Bustamante ser questionado sobre a guerra entre facções que vem gerando uma onda de violência nas cidades de Sorriso, Sinop e Cáceres.

“Nós passamos por um Estado democrático de direito em que as legislações e a situação do Poder Judiciário facilitam a atuação desses grupos”, afirmou em entrevista à rádio Capital FM.

“Nós temos uma Constituição garantidora e eu comungo com a ideia do ministro da Justiça, Anderson Torres, que a gente tem que fazer revisão constitucional, onde o direito das pessoas de bem tem que ser sobreposto das pessoas que cometem crime”, afirmou.

“É um assunto polêmico, mas eu defendo essa ideia, enquanto não tivermos legislações mais severas para fazer esse enfrentamento vamos continuar vendo o crescimento exponencial dessas instituições”, completou.

O secretário ainda defendeu que tanto as forças de segurando do Estado quanto a Polícia Federal estão fazendo um grande trabalho de enfrentamento para combater a violência no interior.

Dentre as ações está a deflagrada recentemente, denominada Dissidência, contra um grupo envolvido em crimes como homicídios, tortura e tráfico de drogassem que 19 traficantes foram presos em Sorriso.

No entanto, ao mesmo tempo que há progressos, Bustamente acredita que há barreiras nas leis. Pois, enquanto o trabalho para deflagrar operações e desmantelar facções é demorado, depois de presos, os faccionados encontram facilidade em sair da cadeia.