Funcionário de fazenda mata amigo durante bebedeira em MT

Do: MidiaNews

O conhecido como “Cowboy” ou “Biro Biro” está foragido e é o principal suspeito de ter cometido o crime

Um homem de 28 anos, identificado como Fabio Pereira Lima, foi morto com um tiro de espingarda em uma propriedade rural de Peixoto de Azevedo (a 696 quilômetros de Cuiabá). O crime aconteceu durante uma bebedeira com um amigo, que é o principal suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, Fabio foi morto com um tiro na altura do tórax e seu corpo foi encontrado ao lado da casa, sobre uma poça de sangre.

De um lado do corpo havia uma garrafa de cachaça com respingos do sangue e, do outro, uma peça da espingarda utilizada no homicídio.

Segundo a Polícia, no corpo havia vestígios de pólvora, indicando que o disparo foi à queima-roupa. Os indícios apontavam ainda que uma briga teria acontecido, uma vez que a areia e a grama estavam pisoteadas.

De acordo com o proprietário da fazenda, que alegou não estar presente no momento da confusão, a espingarda que teria sido utilizada para cometer o crime era uma calibre 28 e estava na propriedade há muito tempo.

Segundo ele, o autor do homicídio foi um funcionário, que estaria na cidade há pouco mias de um mês. O homem foi identificado apenas pelos apelidos “Cowboy” e “Biro Biro”.

Antes de ir para a propriedade, a dupla bebia em um bar da cidade. Conforme a proprietária do estabelecimento, não havia indícios de desentendimento entre os dois, que jogavam jogos de tabuleiro.

Depois que a comerciante anunciou o fechamento do estabelecimento, eles compraram mais uma garrafa de cachaça e foram embora para o sítio.

A Polícia Civil investiga o crime.