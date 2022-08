Fesccam teve noite de disputa acirrada na categoria MPB

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na noite desta quinta-feira (4), 22 intérpretes subiram ao palco do 27º Fesccam para desfilarem seus talentos. Numa disputa acirradíssima, que demonstrou o alto nível do Festival, quatro deles se classificaram para a final, que será disputada neste sábado (6). O Festival da Canção de Campo Verde está sendo realizado em frente ao Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini, com as apresentações começando sempre às 19h00.

Este ano, o Fesccam teve 180 intérpretes inscritos, de cinco estados brasileiros e de 20 cidades da Mato Grosso, nas seis modalidades: Gospel, inéditas, MPB, sertaneja, infantil e infanto-juvenil. A premiação total é de R$ 45,9 mil. O melhor intérprete de Campo Verde em cada categoria, leva o prêmio especial de R$ 1 mil.

Os classificados na categoria MPB foram: Marcelo Saz, de Campo Grande, que defendeu “Paralelas”, da cantora Patrícia Camin; Negabi, também de Campo Grande, que cantou “Canta Brasil”, da Gal Costa; Kályta Alencar, de Cuiabá, com “Baião de quatro toques, de “Mônica Salmaso e Rhilary Milleid, de Indiavaí, com “Súplica Cearense”, da Elba Ramalho. Emilly Ribeiro, que interpretou “Saudosa Maloca”, na versão da cantora Joyce Cândido, foi o destaque local

Sertaneja – A noite desta sexta-feira (5) será destinado ao sertanejo. 31 candidatos estão inscritos na categoria. Os ensaios, que são eliminatórios, acontecem durante todo o dia.