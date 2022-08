Fesccam tem os primeiros classificados para a final

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Festival da Canção de Campo Verde (Fesccam), que este ano está em sua 27ª edição, já tem os primeiros classificados para a final, que será realizada no próximo sábado (6). Nesta edição, o Fesccam conta com mais de 180 intérpretes inscritos, representando 20 cidades de Mato Grosso e de outros cinco estados brasileiros. Mais de R$ 45 mil em premiação serão distribuídos nas categorias gospel, música inédita, sertaneja, MPB, infantil e infanto-juvenil.

Os primeiros classificados se apresentaram na categoria gospel, que teve a participação de 35 intérpretes. Garantiram vaga na final: Kálita Paiva, de Araputanga, com a canção “Ele Vem”, de Júlia Vitória; Késia Silva, de Nobres, com “Deus do Secreto”, do Ministério Sarando a Terra; Roberta Rotexi, de Jaciara, que interpretou “Suas Digitais”, da cantora Fernanda Brum, e Sandy Mariany, de Rondonópolis, com “Todavia me alegrarei”, de Sara Beatriz.

A intérprete destaque de Campo Verde, que concorre ao prêmio especial de R$ 1 mil, que será dado ao melhor intérprete local, foi Aljaine Brito, que cantou “Existe Vida Aí”, de Sued Siha. O Fesccam continua hoje, a partir das 19h00, com a categoria Música Inédita, que tem 35 inscritos. Os ensaios, que são eliminatórios, começaram as 7h30 e vão até as 11h00, retornando às 13h30 e indo até as 17h00.