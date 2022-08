Fesccam, em sua 27ª edição, se consolida como um dos maiores festivais de Mato Grosso

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Encerrado no último sábado (6) depois de dois anos sem ser realizado, o Festival da Canção de Campo Verde se consolida como o maior evento do gênero no Mato Grosso e um dos maiores do Brasil. 180 inscritos de cinco estados e de 20 cidades do Mato Grosso, disputaram a premiação de R$ 45,9 mil, distribuída em seis categorias.

O Festival teve início na terça-feira (2), quando se apresentaram intérpretes inscritos na categoria Gospel. Na quarta-feira (3) foi a vez da categoria Inédita e na quinta, MPB. Na sexta-feira foi disputada a eliminatória da categoria Sertaneja, que reuniu um dos maiores públicos do evento.

No sábado à tarde foi a vez dos inscritos nas categorias Infantil e Infanto-juvenil, buscarem um lugar na final, que aconteceu à noite e reuniu um público estimado em 1,5 mil pessoas. Ao todo, cerca de 3,8 mil pessoas passaram pelo espaço montado em frente ao Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini.

Patrimônio cultural – Um dos finalistas do Festival na Categoria Inéditas, o cantor e compositor Branco Barros frisou que o Fesccam é um exemplo por sua longevidade e por ser, segundo ele, um reduto de resistência da música popular brasileira.

Ele também comentou que, nos últimos anos, a música vem perdendo qualidade e espaço, e que festivais como o Fesccam, resgatam a MPB e mantém o artista. “É por isso que a gente vem aqui todos os anos: porque esse festival é um patrimônio do estado do Mato Grosso e de todos os artistas que aqui vem”, ressaltou o cantor.

Surpresa – Ganhadores na categoria Sertaneja, a dupla Júnior e Moraes, consideraram uma surpresa terem sido vencedores. “Ser contemplado com o primeiro lugar não tem nada melhor”, disse Moraes. “Não tem preço”, completou Júnior. “Nós queremos agradecer o pessoal da organização, nível altíssimo”, destacou

Modelo – Por sua história – afinal são 27 anos edições -, pelo seu modo de execução, organização e qualidade, o Fesccam é considerado modelo e serve de exemplo para outros municípios que realizam ou pretendem realizar eventos dessa natureza.

Nesta edição, o Fesccam, que foi realizado pela primeira vez em 1993, chamou a atenção da Administração Municipal de Campo Novo do Parecis, que enviou uma comitiva formada por integrantes da Secretaria Municipal de Cultura para colher subsídios que devem ser implementados no evento realizado naquele município.

E o que foi visto pela delegação, impressionou. “Nós chegamos aqui com uma expectativa e ela foi superada”, destacou o diretor de Cultura de Campo Novo do Parecis, Cleiton Negretti. “Nós não sabemos se estamos voltando com nossas duvidas sanadas, ou com mais uma situação complexa. Mas, falando do Fesccam: parabéns. Evento de uma qualidade tremenda, tudo que foi apresentado nesse palco, sem dúvida alguma, foi maravilhoso”, destacou. “Viemos aqui para colher isso e levar para Campo Novo. E vai dar tudo certo”, completou.

Aprendizagem – Mesmo já tendo uma longa história de realização e sendo modelo para outros municípios, cada edição do Fesccam, conforme observou a Secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Izaurides Késia da Costa Massavi Siqueira, é um aprendizado e, para ela, todo o trabalho que envolveu a organização do evento, valeu à pena.

“Porque a arte dá vida, a arte traz lazer, traz bem-estar. E a nossa cidade é uma cidade jovem e que ama a arte. E o Festival da Canção é isso: é arte, é cultura e traz um renovo, depois de dois anos de pandemia. Campo Verde abraçou [o evento], esteve presente e nós agradecemos a parceria de toda população”, disse ela.

“Foi uma coisa incrível”, disse o jurado Carlos Taubaté. “A felicidade expressa no povo pelo resgate de uma coisa que já é um orgulho da cidade. É um prazer imenso a cidade viver o Fesccam, que a pandemia, infelizmente, impediu sua continuidade. E com essa força toda”, observou.

Taubaté destacou também a abertura dada pelo prefeito Alexandre Lopes e pela Secretária Izaurides Késia para que os jurados pudessem propor alternativas que possam ampliar e aprofundar as ações do Festival. “Que possam ter oficinas, que seja muito mais que apenas o ‘festival espetáculo’, que se possa fazer uma coisa ainda maior, de crescimento, de cidadania, como é a função do Fesccam aqui em Campo Verde”, disse.

O prefeito Alexandre Lopes disse que para 2023, a expectativa é realizar um festival ainda maior e melhor. “Certamente iremos melhorar e fazer com que o Fesccam tenha sua relevância, como sempre teve, fazendo com que o evento fique muito mais arrojado, muito melhor e assim poder atrair cada vez mais cantores e pessoas que lidam com a cultura em todo o Brasil”, comentou.

Para o coordenador de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, e um dos responsáveis pelo evento, Charles Pierre, essa edição do Fesccam foi a realização de um sonho. “Depois de dois anos parado [ter] retornado com essa força total, com a participação do público; calouros de alto nível vindos de todos os cantos do Brasil; de Campo Verde também, calouros excepcionais, destaque da cidade. É a festa da música aqui em Campo Verde”, comentou. A premiação total do Fesccam foi de R$ 45,9 mil.

Veja quem foram os vencedores do Fesccam em suas respectivas categorias, origem e pontuação

Infantil: Mylena Gabriele (241,1), Heloísa Bonfate (239,7), Helena Alves (236)

Infanto-Juvenil: Kauan Marques (Nova Olímia, MT, 243,5), Estella Marys (Cuiabá, MT, 238,6), Marcella Feitosa (Campo Verde, MT, 233,9) – Destaque da cidade: Hysis Vitória

Gospel: Kesia Silva (Nobres, MT, 244), Sandy Mariany (Rondonópolis, MT, 243), Rebeca Rotexi (Jaciara, MT, 240,8), Kálita Paiva, Araputanga, MT, 238,4) – Destaque da cidade: Eljaine.

Inéditas: Paulo Monarco (Chapada dos Guimarães, MT, 244,4), Luth Peixoto (Cuiabá, MT, 240,3), Branco Barros (Cuiabá, MT, 235,5), Edilson Santos (Santa Terezinha, MT, 234,1) – Destaque da cidade: Rui Terra.

MPB: Negabi (Campo Grande, MS, 242,5), Marcelo Saz (Campo Grande, MS, 239,7), Rhillary Milleid (Indiavaí, MT, 237,4), Kálita Alencar (Cuiabá, MT, 231,7). Destaque da cidade: Emilly Ribeiro.

Sertanejo – Júnior e Moraes (Cuiabá, MT, 245,6), Iyuri Lima (Primavera do Leste, MT, 245), Fhilipe e Fabrício (Campo Novo do Parecis, MT, 244,2) Carol Reichert (Rondonópolis, MT, 236,6). Destaque da Cidade: Liandra e Louizi.