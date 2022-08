Fesccam começa nesta terça com a categoria Gospel

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Entre amanhã (terça-feira, 02) e sábado (06), Campo Verde vai respirar música com a 27ª edição do Festival da Canção de Campo Verde (Fesccam), promovido pela secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer. O Fesccam, um dos maiores do Centro-Oeste brasileiro, distribuirá R$ 45 mil em prêmios divididos em 6 categorias.

O Festival, que será realizado em frente ao Ginásio de Esportes Municipal Joubert Isaias Romancini, começará com a categoria Gospel, que tem 49 inscritos. A premiação na categoria será: R$ 4 mil para o primeiro colocado, R$ 2,3 mil para o segundo lugar, R$ 1,2 mil para o terceiro e R$ 900 para o quarto lugar. As apresentações começam às 19h30.

De acordo com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, os ensaios, que são eliminatórios, serão realizados durante todo o dia, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. O Festival, além de movimentar o setor cultural da cidade, fomenta também a economia local, especialmente os setores hoteleiros e de alimentação. Na quarta-feira, será a vez dos inscritos na categoria Inéditas.