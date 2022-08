Ex-deputado se envolve em acidente e motorista de carro tem pulmão perfurado em MT

“Tinha muito movimento na estrada, já estava escuro e chegando próximo a Rondonópolis, um agricultor entrou na pista e não olhou. Na hora que ele atravessou a pista a gente freou, mas pegou no carro. No nosso carro ninguém se feriu, está tudo bem. Mas ele fraturou as costelas. E nós estamos acompanhando aqui. Graças a Deus foi só um susto. Agora vamos esperar a recuperação do outro motorista”, disse Romoaldo Júnior em entrevista.