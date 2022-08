Estupros em MT – Delegado não crê em arrependimento de acusado: “Não ia parar”

Do: MidiaNews

Vítimas reconheceram Rodrigo de Oliveira, de 19 anos, como sendo o autor dos crimes

O jovem Rodrigo de Oliveira Antunes, de 19 anos, foi indiciado pela acusação de estuprar duas meninas de 10 e é investigado em outros três casos de estupro. Ele confessou o crime, disse que estava “muito arrependido” e afirmou que estava alcoolizado quando cometeu os abusos.

Apesar de se dizer arrependido, a Polícia não crê nessa hipótese, uma vez que ele já foi reconhecido por outras duas vítimas. Todos os crimes foram cometidos no Município de Cotriguaçu.

Segundo o delegado Mateus Almeida Oliveira Reiners, que conduziu as investigações, tudo leva a crer que Rodrigo continuaria a cometer crimes.

“Acho que ele não se sente arrependido, não. Por ter cometido vários delitos, tem-se a sensação de que não iria parar”.

Em um vídeo gravado pelos próprios investigadores, Rodrigo relata os passos que antecederam o crime e confessa a autoria.

“Eu estava andando de moto, aí furou o pneu e eu vi a menina, estava de moletom vermelho, e aí fui até a casa delas”, disse.

Ele é questionado pelos investigadores: “O que você fez com elas na casa delas?”. De cabeça baixa e quase que ininteligível, Rodrigo diz: “Estuprei”.

Durante todo o relato Rodrigo olha majoritariamente para baixo, pisca com frequência tentando passar um “ar de inocência” com feições suaves.

Mais uma vez os investigadores questionam: “Você está arrependido do que fez?”. Mantendo o mesmo padrão no discurso, ele responde: “Muito senhor”.

A prisão de Rodrigo aconteceu no dia 30 de julho, logo após o estupro das menores. Nesta segunda-feira (8) o inquérito foi concluído e o jovem indiciado por estupro de vulnerável.

Além das duas menores, Rodrigo é investigado em outros três crimes, em que o mesmo modus operandi se repete.

Dos três casos com as investigações em andamento, em dois deles as vítimas também são menores. Rodrigo foi reconhecido por duas delas.

Mesmo modus operandi

Conforme as investigações, Rodrigo empregava o mesmo modus operandi. Ele sondava as vítimas e cometia os abusos armado com uma faca. A arma, com seu nome cravado na bainha, foi encontrada em seus pertences.

Conforme a Polícia Civil, o jovem viu as meninas quando elas saíam de uma festa de aniversário.

Ele estacionou a sua moto na rua de cima e voltou a pé para a residência em que viu as meninas entrando.

Com a faca ele rendeu as menores e ordenou que elas se despissem, cometendo o crime. Vídeos de câmeras de segurança mostraram ele seguindo as meninas.

Durante as investigações, a Polícia descobriu que em outros dois casos que estavam em andamento, o rapaz também era o autor dos crimes. As vítimas o reconheceram.

“Um dos casos aconteceu em janeiro, com o mesmo modus operandi. Ao colocar uma faca no pescoço da vítima a levou para um terreno baldio e a estupro”, explicou o delegado.

Em outro caso, Rodrigo desligou a energia da casa e tentou estuprar a vítima, que conseguiu se desvencilhar.

Existe ainda outro caso em que o jovem é apontado como um dos principais suspeitos.

As investigações seguem em andamento.