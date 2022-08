Estuprador em série é preso e confessa crimes no interior de MT

Do: MidiaNews

Cinco estupros foram atribuídos ao acusado, quatro deles cometidos contra menores idade

A Polícia Civil de Cotriguaçu (950 km a noroeste de Cuiabá) concluiu o inquérito com a identificação do estuprador que vinha agindo no Município.

Um jovem, de 19 anos, foi preso pela Polícia Militar em 30 de julho, suspeito de estupro de vulnerável cometido contra duas crianças de 10 anos, no distrito de União do Sul, em Cotriguaçu.

Na ocasião, as menores estavam participando de um aniversário na casa de uma amiga e, quando deixaram o local, foram abordadas pelo suspeito. Com uma faca, ele ameaçou as meninas e as levou para um quarto, onde foram estupradas. Após o ato, ameaçou matá-las, se contassem para alguém.

Após a prisão do suspeito, a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar os fatos, sendo apreendidas as roupas e a faca utilizada por ele no dia do crime.

Durante as investigações, ele também foi identificado como o autor de três outros estupros ocorridos no município, tendo como vítimas duas menores de 14 anos e uma mulher de 25.

Um dos casos ocorreu em janeiro deste ano, ocasião em que o suspeito usou o mesmo modo de ação, abordando a vítima com uma faca, levando-a para um matagal, onde praticou o estupro. No outro caso, o suspeito desligou o padrão de energia da casa da vítima e entrou no local para cometer o crime.

Interrogado, o jovem confessou ser o culpado. Segundo o delegado de Cotriguaçu, Mateus Reiners, ele é apontado ainda como o principal suspeito de outro estupro ocorrido no município.

O inquérito policial, relacionado às duas menores de 10 anos, foi concluído na segunda-feira, com o indiciamento do investigado por crime contra vulnerável e a representação da prisão. Os dois inquéritos para apurar os outros estupros devem ser concluídos nos próximos 10 dias.