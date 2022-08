Enfermeira é morta a facadas durante discussão com filho de 18 anos em casa em MT

A vítima era enfermeira do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 2h30 desta segunda, na casa em que Fabiana Maria Amaro da Silva morava com o filho.

A equipe da polícia foi acionada e encontrou a vítima caída na sala, com várias perfurações de faca. Em buscas na residência, a faca utilizada foi localizada na soleira da janela do banheiro.

Conforme laudo da Politec, a causa da morte foi choque hipovolêmico ocasionado por múltiplas lesões no pescoço.

O crime teria acontecido durante uma discussão entre Fabiana e o filho, em razão de o suspeito ser usuário de drogas. Segundo a Polícia Civil, os dois já haviam tido desentendimentos anteriores, e a vítima já teria registrado um boletim de ocorrência contra o filho por ele ter furtado sua carteira.

Segundo o boletim de ocorrência, os vizinhos relataram que teriam ouvido gritos de socorro vindos da casa da Fabiana, mas preferiram não se manifestar.

No momento em que as equipes policiais chegaram no local, o filho da vítima estava bastante exaltado e desacatou os policiais militares, sendo detido.

Diante dos indícios de autoria, ele foi conduzido à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde as testemunhas serão ouvidas pelo delegado Hércules Batista Gonçalves. O jovem deve responder por feminicídio.

Fabiana era enfermeira desde 2015. Ela começou a carreira na saúde como técnica de enfermagem, em 2007, e trabalhou em unidades como o Hospital Regional de Alta Floresta, Hospital Metropolitano e o Centro de Testagem de Covid-19, em Cuiabá.