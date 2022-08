Em Cuiabá, 22% da população vivem em situação de pobreza, segundo Observatório das Metrópoles

A quantidade de pessoas em situação de pobreza em Cuiabá , em 2021, chegou a 22% da população, de acordo com o Observatório das Metrópoles. Passou de 190.276, em 2020, para 208.165 no ano passado.

Segundo a pesquisa, mais de 3,8 milhões de brasileiros que moram nas metrópoles no país entraram em situação de pobreza no período. Isso representa 19,8 milhões de pessoas, sendo o maior valor da série histórica. Os fatores que contribuíram para o agravamento foram o cenário de recessão econômica e o aumento das desigualdades sociais.

Também em Cuiabá, o cenário da extrema pobreza, por outro lado, apresentou uma relativa melhora. Em 2020, foram 25.326 pessoas vivendo nesta condição. No ano passado, o número caiu para 22.952, o que representa uma queda de 2,4%, de acordo com o levantamento. (Veja gráfico abaixo).

“Em valores de 2021, a linha de pobreza é de aproximadamente R$ 465 e a linha de extrema pobreza é de aproximadamente R$ 160. Ou seja, moradores de domicílios cuja renda per capita se encontra abaixo de tais valores serão classificados como pobres e/ou extremamente pobres”, explica o documento.

Os dados utilizados pelo Observatório das Metrópoles referem-se à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), com base na renda domiciliar per capita total. O recorte utilizado se referiu às 22 principais áreas metropolitanas do país.