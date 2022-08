Durante briga, homem leva dois golpes de enxada na cabeça

Do: MidiaNews

Golpes acertaram a cabeça e a nuca de um homem de 36 anos, que está internada em estado grave

Um homem de 30 anos, de identidade não revelada, foi preso na noite de domingo (21) após tentar matar um colega, de 36, com golpes de enxada. O crime ocorreu em Cocalinho (distante a 923 km de Cuiabá).

A Polícia Militar foi acionada às 21h pelo próprio autor do crime. Aos militares, ele disse que estava com a vítima e que, em determinado momento, começaram a discutir. Irritado, o homem pegou uma enxada e desferiu dois golpes contra a cabeça do colega.

No local, a PM localizou o rapaz no fundo do terreno, atrás de uma bananeira envolto a uma poça de sangue. Conforme os militares, o rapaz apresentava um corte profundo no lado direito da cabeça e outro na nuca.

Imediatamente, uma ambulância foi acionada e encaminhou o homem ao Hospital Municipal com sinais vitais. O estado de saúde dele é considerado grave.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia do Município. Ele deve responder pelo crime de homicídio doloso tentado.