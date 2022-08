Duas pessoas são presas em operação de combate a grupo que transportava droga em meio a tripas animais no oeste do Paraná

Até a publicação desta reportagem, os cerca de 60 agentes permaneciam nas ruas. São 19 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão a serem cumpridos em Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Pato Bragado, no Paraná, e Sinop, no Mato Grosso.

Também foi autorizado pela Justiça o sequestro de dinheiros, veículos e imóveis dos investigados e de empresas em nome de cada um deles ou de “laranjas”.

​​As investigações começaram no ano passado depois da polícia apreender cargas de maconha oriundas do Paraguai e com destino aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.

Durante as ações, foram 12 pessoas presas e mais de 20 toneladas de maconha apreendidas.

Também foi identificado, segundo a PF, que o grupo se envolveu em pelo menos cinco ocorrências de tráfico internacional de drogas.