Dono de carro encontra homem morto no banco do carona

Do: MidiaNews

Proprietário afirmou aos policiais que nunca havia tido qualquer contato com a vítima

Um caso inusitado, porém assustador, aconteceu na noite de segunda-feira (1º), na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. O dono de um GM Astra deixou o veículo estacionado na rua enquanto foi a um mercado. Quando retornou, se deparou com um homem – identificado como Rodrigo Neves de Carvalho, de 39 anos – morto no banco do carona.

O episódio aconteceu por volta das 18h40, próximo ao Hospital Santa Rosa. O homem relatou que encontrou a vítima ferida com um sangramento no braço e que ele não respondia aos seus chamados. Conforme a testemunha, ele e Rodrigo não tinham nenhum tipo de contato e nem sequer se conheciam.

Assustado com o que viu, o rapaz acionou uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava na hora pelo local. Os plantonistas, no entanto, apenas constataram o óbito.

O local foi isolado e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) acionada. Exame preliminar apontou que a vítima estava com feridas na região lombar e braço, o que descarta a hipótese de morte natural.

O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia.

Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.