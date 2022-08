Desmatamento, mineração e queimadas aceleram a degradação da biodiversidade do Pantanal, diz estudo

Conforme o estudo, os incêndios criminosos oriundas de ações humanas fazem parte de 98% das queimadas no bioma. As perdas das florestas por desmatamento e incêndios têm sido atribuídas às causas das mudanças climáticas e a consequente escassez hídrica, e tiveram forte repercussão internacional nos últimos anos.

“Este modelo de baseado na exploração desenfreada dos recursos naturais do avanço dos projetos do agronegócio, hidronegócio, e exploração mineral, uso abusivo de agrotóxicos tem colocado em risco a sociobiodiversidade pantaneira”, diz trecho do relatório.

Agrotóxicos

A análise traz ênfase nos agrotóxicos utilizados pelo agronegócio, já que Mato Grosso é um dos estados que mais consomem os produtos no país. A exposição, em graus diferenciados de toxicidade, se dá, por meio de pulverizações aéreas e mecanizadas e está presente na cadeia produtiva do agronegócio, deixando resíduos nas águas, nos solos e no processo agroindustrial de alimentos.

Segundo a Fase, para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) a expansão desordenada e rápida da agropecuária em Mato Grosso, com a utilização de altas cargas de agroquímicos tem provocado a contaminação de peixes e jacarés por pesticidas. Os produtos utilizados são transportados pela água, impactando os rio do estado.